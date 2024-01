Plus Cochem Kundgebung gegen Rechtsextremismus: Hunderte Cochem-Zeller gemeinsam für Demokratie Unterschiedlich mögen die politischen Ansichten der geschätzt mehreren Hundert Menschen auf dem Cochemer Endertplatz sein. Doch die Sprüche auf den selbst gestalteten Plakaten und vor allem die friedliche Stimmung der Versammlung unter strahlend blauem Winterhimmel drücken unmissverständlich ein dringendes gemeinsames Anliegen aus: Rechtsextreme haben keinen Platz in unserem Land. Von Brigitte Meier

In einer gemeinsamen Aktion haben die Fraktionen im Kreistag mit Unterstützung der katholischen und evangelischen Kirchen unter dem Motto „Aufstehen für die Demokratie“ zur Kundgebung in der Kreisstadt aufgerufen. Nach und nach formt sich ein buntes Bild auf dem Cochemer Endertplatz am Sonntagnachmittag: Aus allen Richtungen strömen die Menschen zusammen, junge ...