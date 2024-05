Kreistagskandidaten im Gespräch: Wie ist es um den Katastrophenschutz im Kreis Cochem-Zell bestellt?

Das Sommerhochwasser am Elzbach im Juli des Jahres 2021 hat in Moselkern schwere Schäden hinterlassen. Da der Klimawandel vergleichbare Starkregenereignisse begünstigt, müssen Kreise und Gemeinde ihren Katastrophenschutz an die damit verbundenen Gefahren anpassen. Foto: Kevin Ruehle (Archiv)