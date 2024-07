Plus Cochem

Kommentar zum Weinlagenfest in Cochem: „Ein Weinlagenfest am Moselufer, geht das?“

i Ulrike Platten-Wirtz kommentiert zu "Lecker an Bord". Foto: Jens Weber/MRV

Einst hat es seinem Namen alle Ehre gemacht: das Weinlagenfest in Cond. Es war immer etwas Besonders, mitten im Wingert Wein zu trinken, Leute zu treffen und die Landschaft von oben zu genießen. Dass von nun an am Moselufer gefeiert wird, bedauert unsere Redakteurin Ulrike Platten-Wirtz in ihrem Kommentar.