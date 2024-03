Plus Treis-Karden

Klosterkirche voller Menschen: Andrew Morrow feiert Primiz in Engelport

Von Heinz Kugel

i Der neu geweihte Kanonikus Andrew Morrow (3. von links) im Kreise der Priesterkollegen während seiner Primiz im Kloster Maria Engelport. Die Festpredigt hielt Generalvikar Michael Schmitz (3. von rechts). Foto: Heinz Kugel

Lesezeit: 2 Minuten

Eine Primiz ist für jeden Neupriester ein ganz besonderer Tag in seinem Leben, den er nie vergessen wird. Der sogenannte Weltpriester feiert dann die erste heilige Messe in seiner Heimatpfarrei und der künftige Ordensgeistliche schließlich in seinem Bereich – wie jetzt in der alten Wallfahrtskirche des Klosters Maria Engelport im Flaumbachtal bei Treis-Karden.