Plus Ulmen Kinder basteln für das Weihnachtsfest: Eifelverein Ulmen veranstaltet Kreativnachmittag Der Eifelverein Ulmen hat jüngst wieder Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern eingeladen, um einen Bastelnachmittag mit Nikolausbesuch im Eifelvereinshaus zu verbringen, das kurzerhand zu einer Weihnachtswerkstatt umfunktioniert worden war. Von Wilfried Puth

Und 16 Kinder waren zusammen mit ihren erwachsenen Begleiterinnen der Einladung gefolgt und hatten viel Spaß an diesem Nachmittag, denn sie konnten nach Herzenslust an mehreren Bastel- und Kreativstationen herumwerkeln, um so vielleicht noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu gestalten. Die Organisation dieses Bastelnachmittags lag in den bewährten Händen der ...