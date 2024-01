Plus Cochem Karneval an der Mosel: „175 Jahre Narretei, dat is Cochem, doh seyma dabei!“ Die heiße Phase der fünften Jahreszeit – der Karnevalssession – hat begonnen. Die Cochemer Karnevals Gesellschaft (CKG) befindet sich in der Endphase der Vorbereitungen, die Proben der Akteure laufen auf vollen Touren, und die Gesellschaft hat sich einiges einfallen lassen, um das Publikum zu begeistern.

Die wesentlichen Wegmarken durch die Cochemer Narretei, die unter dem Motto steht „175 Jahre Narretei, dat is Cochem, doh seyma dabei !“ steht, sehen der CKG-Pressemitteilung zufolge so aus: Gestartet wird das Karnevalsjahr 2024 am Samstag, 13. Januar, um 12.45 Uhr mit der CKG-Proklamation auf dem Cochemer Marktplatz. Vorher verkaufen die ...