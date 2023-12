Cochem

Kapelle am Kloster Ebernach in Cochem: Heiligenfiguren sind mutwillig zerstört worden

Einer Pressemeldung der Polizeidirektion Mayen ist zu entnehmen, dass in der Zeit von Freitag, 8. Dezember, bis Dienstag, 12. Dezember, in einer kleinen Kapelle, die im Garten des Klosters Ebernach an der Bundesstraße 49 steht, zwei Heiligenfiguren mutwillig beschädigt worden sind.