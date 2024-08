Plus Treis-Karden

Kammermusik für guten Zweck in Treis: Ensemble FaBene gibt ein Benefizkonzert

i Das Ensemble FaBene gibt am Samstag, 31. August, in Treis-Karden ein Benefizkonzert. Foto: Holger Simon/Ensemble FaBene

Ein Benefizkonzert wird das Kammermusikensemble FaBene am Samstag, 31. August, 18 Uhr, in der Treiser Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, Am Plenzer 4, in Treis-Karden geben.