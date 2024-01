Plus Kaisersesch Kaisersescher Bruderschaft: Schützen ermitteln Stadtmeister Bei der Stadtmeisterschaft der St. Hubertus Schützenbruderschaft war abermals volle Hütte angesagt, was von den Veranstaltern mit Freude registriert wurde. Sie bot hier auf den Schießständen ihrer Schützenhalle einmal mehr zahlreichen Amateurschützen die Möglichkeit per Luftgewehr die 10er-Ringscheibe ins Visier zu nehmen. Von Tom Esser

So traten die Aktiven auch heuer in unterschiedlichen Teams an, die sich erneut aus Angehörigen von Vereinen, Institutionen und Firmen rekrutierten. Rund 100 dieser Sportschützen zählten die Gastgeber auf ihrer Starterliste, die jeweils für ihr Team auf die Jagd nach einer hohen Anzahl von Ringen gingen. Unter der strengen Aufsicht von ...