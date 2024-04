Junggesellen halten Tradition aufrecht: Viele Teilnehmer an Zettinger Festumzug

Zum traditionellen Junggesellenfest „Zettinger Ostern” hatten die engagierten Gastgeber des örtlichen Junggesellenvereins in Zusammenarbeit mit den örtlichen Floriansjüngern erneut ein kurzweiliges Musikprogramm zusammengestellt

Letzteres genossen von Karsamstag bis Ostermontag viele Hundert Jugendliche in dem Eifeldorf, die hier nicht weniger als 45 Junggesellenvereine aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz repräsentierten.

Abschließender Höhepunkt der dreitägigen Musikveranstaltung war der Festumzug am Nachmittag des Ostermontags, der vom Spielmannszug Hambuch musikalisch begleitet wurde. An diesem Festumzug nahm noch einmal ein Dutzend regionale Junggesellenvereine mit rund 250 Mitgliedern teil. Ziel des Umzuges war einmal mehr die Gedenkstätte der Kriegsopfer, an der die Festoffiziellen ein Blumengebinde niederlegten. te