Plus Mittelstrimmig Junges Paar eröffnet Marktgärtnerei: Kommt frischer Wind ins Gasthaus? Von Ulrike Platten-Wirtz i Im Gasthaus zur Buche haben Annika Merly und Lukas Ambros ein neues Zuhause gefunden. Die gelernte Konditorin und der gelernte Koch sind gerade dabei auf dem Gelände eine Marktgärtnerei aufzubauen. Das angebaute Gemüse soll im Abosystem verkauft werden. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Nachdem der letzte Gastwirt den Betrieb des Lokals aufgegeben hat, ist es ruhig geworden um das alteingesessene Gasthaus zur Buche in Mittelstrimmig. Doch das kann sich bald ändern, denn Lukas Ambros (28) und Annika Merly (29) wollen auf dem Gelände eine Marktgärtnerei eröffnen. Wenn das Geschäft läuft, soll später auch das Restaurant wieder öffnen. Lesezeit: 4 Minuten

Derzeit sind die beiden dabei, die Grünlandfläche in Pflanzbeete umzuwandeln. Eine Knochenarbeit, die dem Paar viel Fleiß und Geduld abverlangt. Lukas Ambros kommt ursprünglich aus Augsburg, Annika Merly stammt aus Weil am Rhein. Kennengelernt haben sich die beiden in einem Hotel im österreichischen Salzburg. „Ich war dort in der Ausbildung zur ...