Cochem

Junge Frauen singen in Cochem rassistisches Lied: Dass sie sich strafbar machen, wussten sie selbst nicht

i Polizeieinsatz in Cochem: An einem beliebten Aussichtspunkt sang eine Gruppe von acht jungen Frauen ein ausländerfeindliches Lied. Foto: Soeren Stache/picture alliance/dpa

Inspiriert von einem TikTok Video sangen acht junge Frauen lautstark den Liedtext „Deutschland den Deutschen – Ausländer raus“: Am frühen Montagabend traf sich die Gruppe an einem beliebten Aussichtspunkt in Cochem, um einen Geburtstag zu feiern. Dann wurde die Polizei alarmiert.