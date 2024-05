Josef Weckbecker möchte Ortsbürgermeister in Moselkern werden: „Ein energieautarkes Dorf entwickeln“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Josef Weckbecker, ich bin 63 Jahre jung und tief verwurzelt wie die alten Reben hier im schönen Moselkern. Seit 34 Jahren bin ich verheiratet und stolzer Vater von zwei wunderbaren Töchtern. Der Stammbaum unserer Familie geht auf fast 300 Jahre als Winzerbetrieb in Moselkern zurück, und heute bewirtschafte ich zusammen mit meiner Familie unser Weingut, welches ich in der Zukunft beruhigt an die nächste Generation, in die Hände meiner Tochter Julia übergeben werde.

Mein politischer Werdegang

Politisch bin ich seit 1994 Mitglied des Gemeinderats und 15 hiervon als Erster Beigeordneter aktiv.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels ein energieautarkes Dorf entwickeln aus den vorhandenen Ressourcen – Sonne – Wind – Wasser. Für Hochwasser- und Starkregen-Ereignissen die notwendigen Vorkehrungen treffen, um Schaden von den Bürgern und deren Hab und Gut abzuwehren. Ich verstehe mich als Teamplayer, der die Vereinsarbeit gerne vorantreiben und unterstützen möchte. Wirtschaftliches Handeln mit realistischen Lösungsansätzen steht für mich im Vordergrund.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Der Fokus liegt ganz klar darauf, unser Dorf zum gemeinschaftlichen Agieren und Reagieren zusammenzubringen. Der Einzelne erreicht wenig, aber wenn alle kreativ und innovativ mitwirken, kommen wir sicherlich weiter. Sehr wichtig ist es, Moselkern für die Zukunft fit zu machen. Hierfür bedarf es der Erfahrung der älteren Generation und neuer, zukunftsweisender Ideen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich werde an meiner Pünktlichkeit arbeiten.

Das ist mein politisches Motto

Wir gemeinsam für Moselkern!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.