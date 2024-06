Ediger-Eller

Indie, Folk, Americana und Musik der 80er-Jahre: Boris Damke spielt in Eller

i Boris Damke tritt am Samstag, 15. Juni, im Innenhof der HB EssigKultur in Eller auf. Foto: Herbert Budweg

Der Ellerer Musiker Boris Damke ist in der Region bekannt. Am Samstag, 15. Juni, Einlass 17.30 Uhr, gastiert er im Innenhof der HB EssigKultur in Eller.