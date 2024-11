Plus Moselkern

In Moselkerner Kulturhalle: Vampire, Aliens und Graf Dracula feiern schauriges Halloween

Von Thomas Esser

i Zombies, Aliens, Vampire und Geister haben in Moselkern ein schauriges Halloween gefeiert. Foto: Thomas Esser

Zwar gerieten die geschnitzten und leuchtenden Kürbisfratzen in der kleinen Kulturhalle der ehemaligen Wollfabrik in Moselkern eher in den Hintergrund. Dennoch haben sie sich hier dem Halloween-Fest ausgiebig und vor allem ausgelassen gewidmet.