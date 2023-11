In Büchel: Friedensgebet am Atomwaffenlager

Fahne mit Friedenstaube (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Frank Hammerschmidt/picture alliance/dpa

Ein Friedensgebet auf der Friedenswiese am Atomwaffenlager in Büchel steht am Freitag, 10. November, um 16 Uhr an. Die Leitung hat Pfarrer Matthias-W. Engelke aus Köln inne.

Treffpunkt auf der Friedenswiese

„Mit unserem Friedensgebet am Atomwaffenlager setzen wir uns dieser Realität aus und konfrontieren sie mit der Ansage Jesu, dass eine neue Wirklichkeit im Barmherzigkeitsbereich Gottes anfängt“, heißt es in einer Ankündigung. Treffpunkt ist auf der Friedenswiese an der Zufahrt zum Atomwaffenlager Büchel