Im dritten Jahr in Folge sind die Schülerinnen- und Schülerzahlen im Kreis Cochem-Zell gestiegen. Wie die Kreisverwaltung in der jüngsten Kreistagssitzung mitteilte, besuchten im aktuellen Schuljahr insgesamt 6427 Schülerinnen und Schüler die Schulen im Kreis. Das sind 125 mehr als im vorherigen Schuljahr. In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Kreis damit um 465 gestiegen.