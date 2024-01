Der Versuch, mit kulturellen Veranstaltungen die alte Dorfmühle in Mittelstrimmig wiederzubeleben, war ein voller Erfolg. In Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Verkehrsverein, der die ehemalige Getreidemühle in den 1970er-Jahren größtenteils in Eigenleistung zu einem Museum umgebaut hat, haben die beiden jung gebliebenen Rentner Bernd Buchholz und Franz Zimmer dem alten Gemäuer neues Leben eingehaucht. Ihre Idee: Kultur aufs Land zu bringen.