Hochwasser in Cochem: So fahren die Busse

Wegen des steigenden Hochwassers an der Mosel ist davon auszugehen, dass der Busverkehr in Cochem zum Erliegen kommt. Welche Buslinien umgeleitet werden.

Wegen des Hochwassers an der Mosel kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr. Foto: Christoph Bröder (Archiv)

Die Kreisverwaltung teilt mit, dass diese Einschränkungen vermutlich ab Mittwochmittag gelten:

Die Haltestellen der Linien 700, 705, 706, 707 und 777 werden bei Überflutung der B 49 an den Kreisel in Sehl verlegt und fahren von dort aus in die Eifel und zurück.

Für die Linie 730 in und aus Richtung Kaisersesch wird eine Ersatzhaltestelle in der Endertstraße auf Höhe der Feuerwehr eingerichtet.

Aktuelle Informationen unter www.vrminfo.de/fahrplan/fahrplaene/aktuelle-verkehrsmeldungen/