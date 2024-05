Beuren

Hausbrand in Beuren

i In Beuren kam es zu einem Hausbrand. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/DPA

Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, ist es in der Nacht auf Sonntag, 26. Mai, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Beuren gekommen. Die Feuerwehren aus Beuren, Lutzerath, Ulmen, Kliding und Urschmitt konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern.