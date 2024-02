Auf dem Spielplatz im Treis-Kardener Ortsteil Treis wurde die Kletterplatte an einem multifunktionalen Spielgerät mit Symbolen wie einem Hakenkreuz, der Abkürzung A.C.A.B. (All Cops Are Bastards – zu Deutsch: Alle Bullen sind Schweine) und einem Phallus beschmiert. Handelt es sich hier nur um einen dummen Kinderstreich oder vielmehr um ein politisches Statement?