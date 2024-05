Grußwort von Bischof und Präses

In einem gemeinsamen Grußwort, das vor dem Gottesdienst in Büchel verlesen wurde, betonten der Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann und der rheinische Präses Dr. Thorsten Latzel, dass beide großen Kirchen in Deutschland eine nachhaltige Abkehr von der Strategie der nuklearen Abschreckung in Europa wie weltweit fordern.