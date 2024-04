Plus Blankenrath

Gründung einer Initiative steht kurz bevor: Zwei Frauen streiten für die Demokratie

Von Ulrike Platten-Wirtz

i Lisa Pfeil (links) und Antje Lorenz-Schönborn wollen ein Bündnis gründen und mit weiteren Interessierten im Ort klare Zeichen für eine vielfältige Gesellschaft setzen. Foto: Platten-Wirtz Ulrike/Ulrike Platten-Wirtz

Sorgenvoll beobachtet Lisa Pfeil die derzeitige Entwicklung in der Gesellschaft. Dass die Wahl-Blankenratherin an Demonstrationen gegen rechts in der Region teilgenommen hat, um ihren Standpunkt gegen Rassismus und für Vielfalt in der Gesellschaft deutlich zu machen, war für sie selbstverständlich. Lisa Pfeil sagt: „Demonstrieren ist wichtig, aber wenn wir dauerhaft einen Beitrag leisten wollen, reicht das allein nicht aus.“