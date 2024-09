Plus Ulmen

Gregorian Voices: Welttournee hält in Ulmen

i Die Gregorian Voices geben Ende September ein Konzert in der Ulmener Pfarrkirche. Foto: Thomas Pfeiffer

Die Gregorian Voices machen im Zuge ihrer Welttournee am Freitag, 27. September, in Ulmen Station. Ab 19 Uhr heißt es in der Pfarrkirche St. Matthias „Gregorianik meets Pop – Vom Mittelalter bis heute“.