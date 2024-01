Plus Briedern/Bruttig-Fankel Glück im Unglück während Unfalls auf der Mosel bei Briedern: Güterschiff rammt Ufermauer Ein Güterschiff hat am Samstagmorgen die Ufermauer gegenüber von Briedern gerammt und über mehrere Meter Länge zerstört. Der Radweg ist derzeit nicht benutzbar – zum Glück war dort zum Zeitpunkt des Unfalls niemand unterwegs. Von Peter Meuer

Die starke Strömung und daraus resultierend offenbar eine Fehleinschätzung des Schiffsführers: So begründet die Wasserschutzpolizei einen Unfall, der sich am Samstagvormittag auf der Mosel bei Briedern ereignete. Ein Gütermotorschiff war - allerdings ohne Ladung - in Talfahrt unterwegs, als es gegen 10.40 Uhr in die Ufermauer gegenüber von Briedern krachte. ...