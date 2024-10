Obwohl ursprünglich zwei Unternehmen am Glasfaserausbau in der Eifelstadt Kaisersesch interessiert waren, hat nur die GlasfaserPlus im Auftrag der Deutschen Telekom entsprechende Infrastruktur verlegt, hier im Meisenweg oberhalb des Schulzentrums. Vermutlich wird dies auch so bleiben, da die Deutsche Glasfaser von ihren Ausbauplänen Abstand zu nehmen scheint. Foto: Johannes Kirsch