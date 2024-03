Plus Kreis Bernkastel-Wittlich Gästebeitrag für Ferienwohnungen in Traben-Trarbach: Schwarze Schafe aufgepasst! Von Ursula Bartz i Ferienwohnungen an der Mosel locken viele Gäste an – für den Geschmack mancher Kommunen zu viele. Foto: dpa/Jens Büttner Ein Gästebeitrag, wie er nun in Traben-Trarbach neu eingeführt wurde, kann auch dazu dienen, Betreiber von nicht angemeldeten Ferienwohnungen zu ermitteln: Davor warnt ein Architekt aus Starkenburg – und beklagt ein Spiel mit verdeckten Karten. Lesezeit: 4 Minuten

Mit der kleinen Einliegerwohnung etwas Geld nebenbei verdienen: Diesen Wunsch hat so mancher, der in einem touristischen Ort lebt und eine Immobilie sein Eigen nennt. Ein klassischer Fall: Die Eltern oder Großeltern sterben, Wohnraum steht leer und der Erbe richtet in der Wohnung oder dem Haus eine Ferienwohnung ein. „Obacht!“, sagt ...