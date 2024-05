Plus Zell

Fünf Parteien wollen in Zells VG-Rat: Viel Einigkeit, aber auch unterschiedliche Ziele

Von Dieter Junker

i Das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Zell wird nach der Kommunalwahl am 9. Juni auch von einem neu zusammengesetzten VG-Rat genutzt. Im Zeller Land wetteifern dieses Mal fünf Parteien um möglichst viele Wählerstimmen. Doch wofür wollen sie sich einsetzen? Die RZ fragt nach. Foto: Archiv Kevin Rühle

Fünf Parteien treten bei der Verbandsgemeinderatswahl in der VG Zell an, darunter erstmals die AfD. Dass die Verbandsgemeinde (VG) dabei in den kommenden fünf Jahren vor großen Herausforderungen steht, darüber sind sich die Kandidaten einig, doch bei den Zielen gibt es deutliche Unterschiede.