Fünf Parteien wollen in den Cochemer VG-Rat: Welche Ziele verfolgen sie?

Die Politik der Verbandsgemeinde Cochem wollen auch nach der am 9. Juni stattfindenden Kommunalwahl die fünf Parteien mitgestalten, die bereits im VG-Rat vertreten sind. Das Rathaus ist sozusagen die Schaltzentrale, der Rat tagt an verschiedenen Orten in der Fläche. Foto: Archiv David Ditzer