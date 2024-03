Plus Dohr

Frühlingskonzert in der Grundschule: „Die Kolibris“ treten in Dohr auf

i Die Kinder der dritten und vierten Klasse bei der Generalprobe mit ihrer Dirigentin Inge Lönartz. Foto: Annette Lehmann

Seit 2019 gibt es an der Grundschule Dohr den Schulchor „Die Kolibris“. Am Dienstag, 19. März, 10 bis 11 Uhr, geben die jungen Sängerinnen und Sänger beim Frühlingskonzert in der Schulturnhalle eine Kostprobe ihres Könnens. Das gibt die Grundschule in einer Pressemitteilung bekannt.