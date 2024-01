Wie steht es um das Freizeitzentrum Cochem mit seinen drei Bädern in Cochem, Ellenz-Poltersdorf und Treis-Karden sowie dem Campingplatz in der Kreisstadt? Die jährlichen Fehlbeträge bleiben hoch, gleichzeitig muss aber auch investiert werden, um attraktiv zu bleiben für Gäste. Im neuen Jahr jedenfalls will sich die Verbandsgemeinde Gedanken machen, wie es hier weitergehen soll.