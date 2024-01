Daun

Frauenärztin in Daun: VG unterstützt Versorgung für werdende Mütter finanziell

Die Verbandsgemeinde Daun unterstützt die Frauenarztpraxis Margit Junglas in Daun bei der Sicherung der Besetzung eines Arztsitzes. Dies teilt die Verbandsgemeinde in einer Pressemitteilung mit. So konnte mittels einer finanziellen Unterstützung durch die Verbandsgemeinde Daun der Standort der gynäkologischen Praxis Margit Junglas in Daun für die kommenden Jahre vertraglich nicht nur gesichert, sondern sogar ausgebaut werden, heißt es in der Pressemitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung.