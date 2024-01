Fotografische Gedanken zum Jahreswechsel: Ab aufs Trampolin? Kater „Charly“ ist eher ein Faulpelz

Auf dem Trampolin Foto: Margit Hendges

Gute Vorsätze

Margit Hendges aus Kaisersesch hat ihren Kater „Charly“ auf einem Minitrampolin abgelichtet. Dem sich streckenden Faulpelz scheint es ähnlich zu gehen wie manchen Menschen: Die Motivation, etwaige überschüssige Weihnachtspfunde wieder abzutrainieren, hält sich in Grenzen. Dann lieber noch mal eine Verschnaufpause einlegen, bevor der Sport seine mörderische Wirkung entfaltet ...

Außerdem: Fürs neue Jahr braucht es ja auch noch gute Vorsätze. Wenn auch Sie ein schönes Foto haben, das wir auch auf Rhein-Zeitung.de und in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram nutzen können, dann schicken Sie es uns per E-Mail an cochem@rhein-zeitung.net (Mindestauflösung: 300 dpi).