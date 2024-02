Plus Cochem-Brauheck/Büchel Fliegerhorst Büchel: 30 Azubis absolvieren ihre Abschlussprüfung Bei einer feierlichen Veranstaltung in der Ausbildungswerkstatt des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, erhielten insgesamt 30 Auszubildende ihre Facharbeiterbriefe in den Berufen Fluggerätemechaniker und Elektroniker für Geräte und Systeme.

„Die Zeugnisübergabe war ein bedeutender Meilenstein in der Ausbildung dieser jungen Talente“, heißt es in der Pressemitteilung des Luftwaffengeschwaders. Sie haben in den vergangenen Jahren hart gearbeitet und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickelt. „Die Ausbildungswerkstatt des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 hat ihnen dabei eine erstklassige Ausbildung ermöglicht und sie ...