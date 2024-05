Ellenz-Poltersdorf

Feuerwehr wirft den Ofen an: Beim Ellenzer Backesfest Leckereien serviert

Von Thomas Esser

i Wer kein frisch gebackenes Brot mehr ergattern konnte, für den blieb noch der ebenso gut schmeckende Flammkuchen. Foto: Thomas Esser

„Wer zuerst kommt mahlt zuerst”, galt auch heuer die Devise beim Brotverkauf am alten Backes in Ellenz. Der war anlässlich des alljährlichen Backesfestes der örtlichen Feuerwehrleute angefeuert worden und schluckte von Festbeginn an insgesamt 200 vorbereitete Brotteiglinge.