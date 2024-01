Bausendorf

Feuer greift von Terrasse auf Dach über: Hoher Schaden an Wohnhaus in Bausendorf

Erheblichen Schaden hat ein Feuer angerichtet, das am Sonntag gegen 10.30 Uhr an einem Einfamilienhaus in Bausendorf (Kreis Bernkastel-Wittlich) ausbrach. Verletzt wurde niemand.