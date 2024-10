Plus Mittelstrimmig Festival des Kreischorverbands: Freude am Chorgesang weitergegeben Von Heinz Kugel i Zum Chorfestival des Kreis-Chorverbandes Cochem sind viele Sänger in die Strimmiger-Berg-Halle Mittelstrimmig gekommen. Verbandschef Ulrich Dünnes, vorne links, freut sich mit den Sängern der Chorgemeinschaft Blankenrath-Liesenich, die mit ihrem Vorsitzenden, Klaus Fischer, vorne rechts, ein gesangliches Event der Extraklasse auf die Beine gestellt hatten. Großen Anteil daran hatte Musikdirektor Heinz-Günther Ackva, Bildmitte, der mehrere Chöre im Hunsrück leitet. Foto: Heinz Kugel Die hell erleuchtete Strimmiger-Berg-Halle hallte wider von beeindruckendem Chorgesang beim großen Chorfestival des Kreischorverbandes Cochem, veranstaltet von der gastgebenden Chorgemeinschaft Blankenrath-Liesenich. Deren Vorsitzender, Klaus Fischer, freute sich über die zahlreich erschienenen Chöre. Lesezeit: 2 Minuten

Musikdirektor Heinz-Günther Ackva, ihr Dirigent, führte seine Hunsrücker Sänger durch bekannte Melodien wie „Über Sieben Brücken musst du gehen”, „You Raise Me Up” oder „Amen – This Little Light Of Mine”, einen Gospel-Song. Die Ehrengäste, zum Beispiel der Zeller VG-Bürgermeister Jürgen Hoffmann, der Vorsitzende des Kreischorverbandes Cochem, Ulrich Dünnes, und ...