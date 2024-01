Plus Mosel Feste an der Mosel: Bei diesen Veranstaltungen kann man 2024 in der Region feiern Egal, ob Wein-, Kultur- oder Heimatfest: Das Jahr 2024 verspricht ein ausführliches Programm für die Moselregion. Besucher und Einheimische zugleich können sich auf eine bunte Mischung aus genussvollen Weinfesten, energiegeladenen Festivals und interessanten Schlemmermeilen einstellen. Wir verraten, wo man im neuen Jahr am besten feiern kann. Von Viktoria Schneider

Wer in diesem Jahr mal woanders auf Ostereiersuche gehen möchte, ist in Cochem gut aufgehoben. Auf dem traditionellen Ostermarkt am 16. und 17. März bieten zahlreiche Buden und Stände bemalte Ostereier, festliche Dekoration und eine Menge Schmuckstücke aus Holz und Keramik an. Warme Brezeln und Crêpes sowie ein heißer Kakao ...