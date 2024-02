Feierabendwanderung mit Eifelverein: "Keine Pause, kein Proviant und kein Plan“

Der Eifelverein Ulmen bietet wieder Feierabendwanderungen an, die vor allem dem Stressabbau nach einem langen und arbeitsreichen Tag dienen sollen und bei der Bewegung an der frischen Luft und Fitness im Mittelpunkt stehen.

Die erste Feierabendwanderung in diesem Jahr veranstaltet der Eifelverein Ulmen an Aschermittwoch. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Die Wanderungen werden von Wanderwartin Ulmen, Bettina Müller-Brown (Tel. 02676/ 951 52 80), geführt. Treffpunkt zur ersten Wanderung in diesem Jahr ist an Aschermittwoch, 14. Februar, 18.30 Uhr, am Marktplatz in Ulmen vor dem Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung.

Die Wanderstrecke wird dann anhand der Witterungsbedingungen bekannt gegeben. Die Teilnehmenden erwartet die „3P-Regel – keine Pause, kein Proviant und kein Plan“, sagt die Wanderführerin und weist darauf hin, dass alle Interessierten ganz herzlich zu dieser Wanderung eingeladen sind. Sie empfiehlt die Mitnahme eines Getränkes für unterwegs. Eine vorherige Anmeldung zur Teilnahme an der Wanderung ist nicht nötig.