Fahrerflucht in Zell: BMW gestreift und einfach abgehauen

Einen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht verzeichnete die Polizei in Zell am Mittwoch, 3. Januar. Im Bereich Untere Barlstraße/Kreuzung „Plänterstaße“ im Ortsteil Kaimt hat demnach offenbar ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Abbiegen einen geparkten schwarzen BMW gestreift.

Sachschaden verursacht

Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben ein Schaden an der linken Frontstoßstange des geparkten Fahrzeugs, der Verursacher entfernte sich in der Folge, ohne sich zu kümmern. Die Polizeiinspektion in Zell bittet um sachdienliche Hinweise. red