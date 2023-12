Daun

Erweiterung der Fachklinik Daun liegt im Zeitplan: Raum für mehr Therapieplätze

Auf dem Gelände der Median-Fachklinik auf dem Wehrbüsch wird ein Gebäude errichtet, das voraussichtlich im Spätherbst 2024 in Betrieb genommen werden kann. Die Median Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin investiert gut neun Millionen Euro in einen zweigeschossige Neubau mit 62 Einzelzimmern und acht Therapieräumen.