Erstmals seit Jahren: Zahl der Insolvenzen in Cochem-Zell ist gestiegen

Von Dieter Junker

i Im Landkreis Cochem-Zell hat sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 verdoppelt. Auch die Zahl der Privatinsolvenzen hat 2023 zugelegt. Foto: Friso Gentsch dpa/lni

Was sich bereits im Laufe des vergangenen Jahres abgezeichnet hat, hat sich nun bestätigt: 2023 ist erstmals seit Jahren die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Kreis gestiegen. Dennoch weist Cochem-Zell landesweit gesehen auch im vergangenen Jahr in absoluten Zahlen erneut die niedrigste Anzahl an Unternehmen auf, die einen Insolvenzantrag gestellt haben.