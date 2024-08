Plus Klotten Erinnerung an Bombardierung vor 80 Jahren: Gedenktag mit ergreifendem Zeitzeugenbericht i Freuen sich über den gelungenen Verlauf des Gedenktags (von links): Ingrid Steffens-Ackermann, Ortsbürgermeister Uli Oster, Doris Löhr, Paul Lürtzener, Klaus Mayer, VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz, Rosel Laubach, Pastor Markus Arndt und Regina Locker. Foto: Ingrid Steffens-Ackermann Der 15. August 1944 und der 23. Februar 1945 waren Schicksalstage für Klotten: Die Alliierten bombardierten das Moseltal im Zweiten Weltkrieg gegen das Naziregime und zerstörten große Teile des Dorfes. 27 Menschen starben. Lesezeit: 1 Minute

80 Jahre später, am 15. August 2024, hat das Dorfarchiv Klotten zu einer Gedenkfeier eingeladen, an der mehr als 100 Klottener teilnahmen. In den vergangenen Monaten hatte das Team die Broschüre „Bomben über Klotten“ erarbeitet. Dafür hatten die Ehrenamtler Archivtexte und Fotos ausgewertet und Zeitzeugeninterviews geführt. Sie wollten nacherlebbar und ...