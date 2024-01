Plus Cochem/Region Energieberater geben Tipps: Wärmespeicherung wichtiger als Wärmedämmung? Ist es sinnvoller, die Wärme in massiven Wänden des Hauses zu speichern, als das Haus umfassend zu dämmen? Die Energieberater der Verbraucherzentrale wissen Rat.

Jeder Speicher muss zunächst aufgeladen werden und entlädt sich mit der Zeit wieder. So heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale in Cochem. Wie schnell sich ein Speicher entlädt, hängt von der Speichermasse, der Oberfläche, der Dämmung und den Temperaturunterschieden ab. Auch eine Wärmflasche im Bett ist nur hilfreich, wenn die ...