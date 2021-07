Endlich wieder Ruhe an der Hängeseilbrücke: Betrieb der Geierlay läuft völlig „entspannt“

Die vor gut zwei Wochen vereinbarte „Testphase“ beim Betrieb der Hängeseilbrücke Geierlay ist beendet. Fazit der beteiligten Gemeinden und Behörden: Alles läuft entspannt und reibungslos. „Bei den Kreisverwaltungen in Cochem und Simmern sind bisher keine Beschwerden aufgelaufen“, weiß Hans-Peter Färber, Erster Beigeordneter von Mörsdorf, zu berichten. Einem Weiterbetrieb des beliebten Ausflugsziels stehe also nichts im Weg. „An den Spitzentagen hatten wir bisher ungefähr 1000 Besucher“, berichtet Oliver Vordemvenne, Geschäftsführer der I-Motion GmbH, die sich um die Umsetzung des Anfang Juli vereinbarten Sicherheitskonzeptes kümmert. Unter der Woche fänden im Schnitt 600 bis 800 Menschen den Weg zur Geierlay, an einem Dienstag mit Dauerregen seien es gerade einmal 200 bis 300 gewesen. Staus im Eingangsbereich habe es daher bisher keine gegeben. „Die meisten Hamburger Gitter bräuchten wir eigentlich gar nicht“, resümiert er.