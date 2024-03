Plus Ulmen Ende März geht es los: Ulmen bekommt Glasfaser bis ins Gebäude i Unser Symbolfoto zeigt Tiefbauarbeiten für Glasfaser in Senheim. In Ulmen wird Westnetz den Glasfaserausbau mit einer Modernisierung des Stromnetzes verbinden. Foto: David Ditzer Das lange Warten hat ein Ende – die Stadt Ulmen kann sich über einen Glasfaseranschluss freuen. Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde. Damit haben Kundinnen und Kunden „den schnellsten Anschluss und hervorragende Stabilität für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice und sind bestens für die Zukunft vorbereitet“, betont Westnetz in einer Pressemitteilung. Lesezeit: 1 Minute

Die Westnetz GmbH, Tochtergesellschaft der Westenergie AG, baut im Auftrag der Westconnect GmbH das Glasfasernetz in FTTH-Bauweise (Fiber to the Home) aus, also schnelles Internet direkt bis ins Gebäude. "Mit diesem Projekt legen wir den Grundstein für eine sichere und moderne Digitalisierung in einer weiteren Kommune in Deutschland. ,Fiber To The ...