Ende einer langen Diskussion: Verbandsgemeinde wird Träger der Kita Lieg

Die Kindertagesstätte in Lieg wird ab dem neuen Jahr in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde Cochem wechseln. Bisher war die Ortsgemeinde der Träger. Lieg wird aber Eigentümer des Gebäudes bleiben. Hier sind in den nächsten Jahren größere Investitionen geplant. Foto: Dieter Junker (Archiv)