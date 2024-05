Plus Zell

Einkaufen und nebenbei das Auto laden: Vier neue Schnellladepunkte am Globusmarkt in Zell eröffnet

i An vier Schnellladepunkten von EnBW kann die Globuskundschaft am Markt in Zell jetzt die Akkus ihrer E-Autos aufladen. Foto: Manuela Markert/Globus-Markthalle Zell

An der Globus-Markthalle in Zell hat kürzlich ein Schnellladepark in Kooperation mit EnBW eröffnet. Dazu arbeitet das Unternehmen als erster und bislang einziger Händler mit zwei Ladenetz-Betreibern zusammen und kann seinen Kunden in Zell zum Start vier Schnellladepunkte von EnBW zur Verfügung stellen, heißt es in einer Globus-Pressemitteilung.