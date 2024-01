Plus Cochem-Zell Einen Monat lang vegan ernähren: Das halten Cochem-Zeller Gastronomen vom „Veganuary“ Einen Monat lang auf Fleisch und Tierprodukte verzichten: An den „Veganuary“-Trend, den veganen Januar, wagen sich immer mehr Menschen an – auch in Cochem-Zell. Für Gastronomen, die vegane Gerichte anbieten, kann sich hier eine Chance bieten. Haben sie im Januar mehr Besucher gehabt? Von Viktoria Schneider

Rein pflanzliche Ernährung, das ist mittlerweile nicht mehr nur etwas für Veganer selbst. Auch viele Fleischesser wagen sich heute an vegane Produkte ran, schließlich hat sich das Sortiment in den vergangenen Jahren stark vergrößert. In fast jedem Supermarkt gibt es mittlerweile eine vegane oder vegetarische Ecke. Die Voraussetzungen sind also ...