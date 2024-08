Eine zweite Senioren-WG für Bad Bertrich: Rentner wollen ein Hotel kaufen und dort gemeinsam leben

Paul Geber will sich den Traum einer eigenen Senioren-WG erfüllen. In Bad Bertrich findet er die perfekte Immobilie: das Hotel Bertricher Hof. Gemeinsam mit einigen anderen Senioren will er das Haus kaufen und dort einziehen. Beate Kuypers schließt sich dem Projekt an, wenn auch nicht als Mitbewohnerin, sondern als überzeugte Unterstützerin. Foto: Annika Wilhelm